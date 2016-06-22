Херсонцы проигнорировали весенний призыв — военный комиссар
Молодые херсонцы избегают призыва на военную службу. Из свыше пяти тысяч молодых людей [читать далее]
Херсонский центр занятости предлагает переселенцам полтысячи вакансий
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На Херсонщине переселенцы могут бесплатно получить услуги гемодиализа
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медиа-новости
- Херсонцы проигнорировали весенний призыв — военный комиссар 22 Июня 2016
- Евгений Положий презентовал херсонцам книгу про «Иловайский котел» 13 Апреля 2016
- Выпускникам из Крыма и зоны АТО продлили срокирегистрации на ВНО 28 Марта 2016
- Три тысячи детей-переселенцев из Крыма и зоны АТО учатся на Херсонщине 11 Марта 2016